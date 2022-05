Sassuolo-Milan, tutto esaurito in meno di un’ora! Problemi di ordine pubblico

Sassuolo-Milan sarà la seconda sfida, oltre Inter-Milan, decisiva per la corsa scudetto anche se ai rossoneri basta solo un punto per chiudere la pratica. C’è però un reale problema di ordine pubblico al Mapei Stadium.

PROBLEMI DI ORDINE PUBBLICO – Sassuolo-Milan, tutto esaurito al Mapei Stadium. Nel giro di un’ora i biglietti sono andati in fumo, ma secondo quanto riportato da Radio Sportiva, potrebbero esserci dei seri problemi di ordine pubblico dato che sono attesi circa 18mila tifosi del Milan in uno stadio da 20mila circa. Chiaramente non tutti andranno allo stadio e molti resteranno fuori lo stadio. Il sito del club neroverde inoltre precisa: “Ricordiamo che IN TRIBUNA SUD, per questioni di sicurezza ed ordine pubblico, è ASSOLUTAMENTE VIETATO l’ingresso di maglie, sciarpe, bandiere della squadra ospite; si ricorda infatti che il settore in questione è esclusivamente riservato ai tifosi del Sassuolo”.