Compagnoni: «Hernandez mi ricorda Zanetti! De Vrij ‘solo’ sufficiente»

Compagnoni dagli studi di Sky Sport ha fatto il confronto con alcuni giocatori di Inter e Milan nei vari reparti del campo. Il giornalista ha paragonato – tra gli altri -, Javier Zanetti a Theo Hernandez e ha parlato anche di Stefan de Vrij.

PARAGONI – Maurizio Compagnoni ha analizzato la situazione in difesa di Milan e Inter soffermandosi sui nerazzurri: «Stefan de Vrij ha avuto stagioni migliori, nel complesso è stata una buona stagione. Se lo paragoniamo al de Vrij degli ultimi anni c’è stato qualche passaggio a vuoto, è stata una stagione sufficiente ma non superba. Theo Hernandez mi ricorda Zanetti, con questa capacità in percussione di andare al centro dell’area. Ha una forza muscolare incredibile, è meno forte invece in difesa anche se sta migliorando».

A CENTROCAMPO – Compagnoni poi ha parlato anche del confronto tra Nicolò Barella e Sandro Tonali: «Barella ha fatto una buona stagione, però ha avuto una flessione un po’ lunga. Lui si è confermato, mentre Tonali ha fatto un salto di qualità che non mi aspettavo di queste entità».