Sanchez rinato, Jimenez: “Fa cose incredibili! Nell’Inter di Mourinho…”

Jimenez – ex centrocampista dell’Inter, oggi in forza al Palestino -, intervenuto al programma cileno “Los Tenores” sulle frequenze di Radio ADN, sottolinea la rinascita del connazionale Sanchez dopo il passaggio in nerazzurro. Poi spazio alla sua esperienza a Milano, con Mancini prima e Mourinho poi

FINALMENTE SANCHEZ – Il cileno Luis Jimenez è felice nel veder brillare l’attuale numero 7 nerazzurro: «Alexis Sanchez in Italia potrebbe riconciliarsi con il calcio. Sta facendo cose incredibili! Antonio Conte ha saputo dargli l’opportunità nel momento ideale. Ha una rosa molto competitiva e compagni di squadra molto forti a livello mondiale, ma a poco a poco si è guadagnato il suo spazio. Gli darà più fiducia averlo riscattato e entrambe le parti hanno già beneficiato di ciò».

INTER AL TOP – Jimenez ricorda il suo biennio all’Inter: «Quello era uno spogliatoio con solo figure importanti a livello mondiale. Molti erano nazionali. La verità è che è stata un’esperienza straordinaria con Roberto Mancini il primo anno e con José Mourinho il secondo. Due allenatori vincenti che sanno come ottenere i risultati dalle proprio squadre. In quel periodo l’Inter era una delle migliori squadre in Europa e di gran lunga la migliore in Italia. Mourinho era una persona che non lasciava nulla al caso. Lavorava con uno staff di cui aveva la totale fiducia ed era molto preparato in tutto. È arrivato parlando già un italiano perfetto, questo vuol dire che non ha lacune. Entravamo in campo e sapevamo tutto quello che avrebbero fatto gli avversari. Ti dava molta fiducia, non aveva bisogno di controllare nessuno perché sapeva cosa poteva fare e cosa no. Ma nel momento in cui si doveva lavorare, allenandosi e giocando, era esigente con tutti allo stesso modo».