Carboni: “Benitez diverso da Mourinho! Ricordo il suo inizio all’Inter con…”

Carboni – ex consulente tecnico di Benitez all’Inter -, intervistato dal portale Tribal Football, ricorda le difficoltà dell’allenatore spagnolo nel suo semestre sulla panchina nerazzurra in sostituzione di Mourinho

POLI OPPOSTI – I ricordi nerazzurri di Amedeo Carboni sono tutti datati seconda metà del 2010: «Rafa Benitez è un grande allenatore di calcio. Un maestro della perfezione e un buon stratega. La sua carriera parla da sé. L’Inter non era una buona situazione perché trovò una squadra, divisa in gruppi, già sazia di titoli e trofei. Inoltre in quel pre-campionato mancarono i fuoriclasse perché in vacanza dopo il Mondiale. Ricordo che Benitez iniziò la stagione con a disposizione solo undici giocatori e tanti giovani. Per questo non riuscì a comunicare alla squadra le sue idee di calcio, che sono totalmente diverse dalla tattica di José Mourinho. Ma riuscì a vincere la Supercoppa Italiana e il Mondiale per Club, che era un titolo che mancava alla bacheca dell’Inter». Questo il racconto di Carboni, sollevato dall’incarico in seguito all’addio di Benitez al mondo nerazzurro.

Fonte: Tribal Football – Will McCarthy