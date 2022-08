Sanchez, quanto impatta il suo addio sui conti dell’Inter? – CdS

L’Inter è pronta a salutare Alexis Sanchez. Il cileno con molta probabilità oggi firmerà la rescissione del contratto con la nuova squadra già pronta. Ma quanto impatta sul bilancio il suo addio?

ADDIO – L’Inter è pronta a fare ciao ciao ad Alexis Sanchez con il cileno che, una volta firmata la rescissione del contratto con i nerazzurri, si accaserà al Marsiglia. Lo stipendio in Francia sarà di due anno e pari a meno della metà di quanto guadagnava con l’Inter, ovvero tra i 2,5 milioni – 3 milioni netti più bonus. Per liberarsi di Sanchez è servito che l’Inter trovasse l’accordo sulla rescissione, ma quanto andrà a pesare a bilancio? Come riporta il Corriere dello Sport l’accordo per rescindere è sugli 8 milioni di euro lordi. Dove finirà questa somma? Sul bilancio 2021-222 che dunque chiuderà con un passivo di oltre 140 milioni di euro.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti