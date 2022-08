Pinamonti, l’Atalanta che fa? Lei unica vera pretendente in Italia – CdS

L’Inter, entro giugno 2023, deve assolutamente sistemare i bilanci. Per cominciare, un piccolo tesoretto potrebbe essere fatto con Andrea Pinamonti.

SITUAZIONE – Pinamonti è un attaccante che fa gola a molte squadre, italiane e non. Nella nostra Serie A, come spiega anche il Corriere dello Sport, la vera pretendente è l’Atalanta di Gasperini che però, a livello di cifra offerta, è ancora lontana da quanto l’Inter chiede. Se infatti un giocatore simile nei numeri lo scorso anno al classe ’99 nerazzurro, Scamacca, è andato via per 36 milioni, l’Inter non ha intenzione di scendere al di sotto di quella cifra. Il Sassuolo non è da considerare troppo perché non vorrà oscurare Alvarez, già un nuovo acquisto. Per quanto riguarda il Monza invece, Galliani e Berlusconi hanno mollato la presa quasi subito dato che, Pinamonti, costava troppo.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti