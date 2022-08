Inter, oggi la ripresa degli allenamenti. Le ultime da Appiano Gentile – CdS

L’Inter ieri si è concessa un giorno di riposo. Oggi invece la squadra di Simone Inzaghi è pronta a tornare a correre ad Appiano Gentile in vista degli ultimi test amichevoli.

SITUAZIONE – L’Inter oggi, dopo il giorno di riposo concesso da Inzaghi, si ritrova ad Appiano Gentile per riprendere la preparazione in vista dell’inizio della stagione. Domani c’è il penultimo test prima del Villarreal sabato, ovvero l’allenamento congiunto con la Pergolettese. Rispetto allo standard questa sfida si gioca al mercoledì con meno giorni di riposo dopo il Lione ma più riposo in vista del Villarreal. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport questa mattina, dopo il Lione Inzaghi ha qualche giocatore acciaccato, ma nulla di preoccupante. Oggi l’allenamento servirà proprio per riprendere a correre e poter esserci domani contro la Pergolettese. Altrimenti si slitterà a sabato.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti