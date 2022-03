Sanchez dopo l’espulsione ad Anfield non ha chiesto scusa ai compagni – CdS

Alexis Sanchez, secondo il Corriere dello Sport, non si è scusato con i compagni per l’espulsione rimediata contro il Liverpool.

NO SCUSE – Alexis Sanchez prova a rialzare la testa dopo l’eliminazione dalla UEFA Champions League attraverso un post pubblicato sui social (vedi QUI). Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, l’attaccante cileno dopo aver rimediato un’espulsione contro il Liverpool non si è scusato con i compagni di squadra. Giusta o sbagliata sia stata l’espulsione, Sanchez ha inevitabilmente lasciato in dieci la sua squadra.

Fonte: Corriere dello Sport