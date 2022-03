Ferri: «Torino-Inter prima gara di un trittico difficile! Bremer…»

Riccardo Ferri, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato di Torino-Inter, in programma domenica alle 20:45. L’ex difensore, inoltre, ha parlato di Geison Bremer, difensore granata ed obiettivo di mercato dell’Inter

DIFFICILE – Queste le parole di Riccardo Ferri su Torino-Inter: «Per i nerazzurri sarà la prima gara di un trittico che non dico possa decidere la stagione ma può indirizzare le sorti dell’obiettivo primario, ovvero la conquista del primo posto. Il match arriva dopo un’eliminazione in coppa, dove l’Inter ha dimostrato personalità e capacità di affrontare determinati palcoscenici. Ci potranno essere delle defezioni importanti ma è giusto che la squadra di Inzaghi provi a fare la partita. I granata hanno dimostrato nelle grandi occasioni di poter mettere in difficoltà qualsiasi rivale».

IMPRESSIONANTE – Ferri parla a proposito di Bremer, difensore del Torino e obiettivo di mercato dell’Inter: «Un difensore che ha impressionato tutti gli addetti ai lavori. Incarna il prototipo del centrale tradizionale capace di marcare. Ma è bravissimo ad impostare, a leggere prima le linee di passaggio. Non ci sono dubbi che piaccia all’Inter. Complimenti al Torino per averlo individuato e a lui per aver firmato il rinnovo. Dimostra di possedere una sensibilità difficilmente trovabile sui campi di calcio».

Fonte: Simone Togna – Tuttosport