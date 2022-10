San Siro, ASM Global scrive al sindaco Sala: «Vogliamo salvare lo stadio!»

La questione San Siro si allarga anche all’ASM Global. La nota società di eventi internazionali ha scritto una lettera al sindaco di Milano Beppe Sala esprimendo la contrarietà all’abbattimento dello stadio di Inter e Milan

PROPOSTA − Continua a tenere banco la questione San Siro con il dibattito pubblico che si infittisce con il coinvolgimento di altri soggetti. Tra questi l’ASM Global, nota società di eventi internazionali che gestisce in tutto il mondo centinaia di stadi nei cinque continenti. Tramite una lettera rivolta al sindaco di Milano, Beppe Sala, l’azienda si è offerta di occuparsi della gestione dell’impianto in prima persona proprio per evitarne l’abbattimento. L’obiettivo è quello di salvaguardare la struttura. Nonché ammodernarla e renderla ancor più funzionale per la citta di Milano. La mossa, come scrive Sport Mediaset, cambierebbe le carte in tavola. Infatti, come si evince dal documento “Dibattito Pubblico – Dossier di Progetto”, «è infatti prevedibile che non vi siano soggetti terzi che possano avere interesse a prendere in gestione lo stadio». La proposta di ASM Global andrebbe a cozzare con tali affermazioni.