Brozovic accelera verso il recupero. Per l’Inter tre gare nel mirino – TS

Non solo Romelu Lukaku (vedi articolo), l’edizione odierna di Tuttosport fa il punto anche sulle condizioni di Brozovic. Il croato accelera verso il recupero: si punta a tre gare

RECUPERO – Buone notizie per l’Inter sul fronte Marcelo Brozovic. Il croato, fermo per un infortunio patito con la Croazia, sta accelerando verso il recupero: tornerà a disposizione in un paio di settimane. Secondo Tuttosport il numero 77 dell’Inter dovrebbe tornare a disposizione di Inzaghi per le tre sfide di campionato in programma a novembre: Juventus, Bologna ed Atalanta.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi