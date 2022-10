Italiano, assenze pesanti in attacco per Fiorentina-Inter! Un dubbio – TS

Vincenzo Italiano dovrà fare i conti con delle pesanti assenze in attacco per Fiorentina-Inter. Secondo Tuttosport, il tecnico, non ha ancora deciso chi schierare in avanti contro la squadra di Inzaghi

PROBLEMA – La Fiorentina di Vincenzo Italiano fa fatica a segnare. Lo dicono i numeri, impietosi, di questo inizio di stagione: appena 8 le reti segnate, peggio solo nella stagione 86/87 dove furono solo 7. Ad aggravare la situazione, spiega Tuttosport, la situazione infortuni: contro l’Inter sarà sicuramente assente Sottil e Jovic, alle prese con un problema all’anca, è in fortissimo dubbio. Spazio quindi ad uno fra Kouamé e Cabral: il primo, autore di 3 gol, è favorito anche in virtù dell’ottimo periodo di forma che sta vivendo. Il brasiliano, invece, non segna dal preliminare di Conference League contro il Twente di agosto.

Fonte: Tuttosport – Brunella Ciullini