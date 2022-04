Sampdoria-Salernitana, le formazioni: Giampaolo non rinuncia a Sensi

L’Inter ha vinto l’anticipo del venerdì della 33′ giornata di Serie A sul campo dello Spezia 1-3. I nerazzurri rimangono in corsa per lo scudetto. Dando un occhio intanto alle altre partite, ecco le formazioni ufficiali di Sampdoria-Salernitana.

SCELTA – Alle 14:30 scendono in campo due partite della 33′ giornata di Serie A, Sampdoria-Salernitana e Udinese-Empoli. Nella prima partita il tecnico dei blucerchiati, Marco Giampaolo, non rinuncia alla titolarità di Stefano Sensi. Il centrocampista in prestito dall’Inter agirà ancora da trequartista alle spalle di Caputo e Quagliarella. Ecco le formazioni ufficiali.

SAMPDORIA – Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo.

SALERNITANA – Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Bohinen, L. Coulibaly, Obi; Bonazzoli, Djuric.