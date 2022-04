Udinese-Empoli, Pinamonti intoccabile. Romperà il digiuno da febbraio?

L’Inter ha vinto 3-1 contro lo Spezia la Picco ieri nel match delle 19 della 33′ giornata. Alle 14:30 oggi scendono in campo altre due partite. Oltre a Sampdoria-Salernitana (qui le formazioni ufficiali), in campo anche Udinese-Empoli con Andrea Pinamonti titolare.

DIGIUNO – L’Inter ha già giocato la sua partita contro lo Spezia e ora prepara la sfida di Coppa Italia contro il Milan di martedì a San Siro. Intanto oggi scendono in campo altre partite della 33′ giornata con Sampdoria-Salernitana e Udinese-Empoli alle 14:30. Nei toscani il tecnico Andreazzoli non rinuncia alla titolarità di Andrea Pinamonti. L’attaccante in prestito dall’Inter non segna in campionato dal 13 febbraio scorso contro l’Empoli, riuscirà a sbloccarsi? Ecco le formazioni ufficiali.

UDINESE – Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success.

EMPOLI – Vicario; Stojanovic, Ismajili, Luperto, Cacace; Benassi, Asllani, Bandinelli; Bajrami; La Mantia, Pinamonti.