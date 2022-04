Graziani: «Inter, calendario più semplice. Lautaro Martinez non è sereno!»

L’Inter ha vinto 1-3 sul campo dello Spezia e i nerazzurri rimangono in scia del Milan ma sempre con il destino nelle proprie mani. Su questo ha parlato, durante la puntata di Sportmediaset XXL, Ciccio Graziani. Ecco le sue parole anche sul momento di Lautaro Martinez.

ANALISI – L’Inter è sempre in corsa per il campionato dopo la vittoria per 1-3 sul campo dello Spezia. Del momento dei nerazzurri ha parlato Ciccio Graziani. Ecco le sue parole. «L’Inter dopo il derby viveva una situazione di crisi, era entrata in questa crisi dal punto di vista fisico e psicologico. Ci sta che tu perda una partita come il derby nonostante giocando bene, ma poi tutti hanno cominciato a far fatica e hanno abbassato il loro livello, da lì è iniziata la crisi. Con la Juventus hai vinto immeritatamente ma è stata la svolta con l’Inter che è tornata. Calendario del Milan? Secondo me è il più difficile. L’Inter ora ha la Roma ma ha sempre una partita in meno. Questa Inter, sapendo che il Bologna potrebbe essere decisiva, andrà per vincere. Magari tempo fa potevi giocarla con più serenità, quella partita cambia tutto. Sulla carta l’Inter ha un vantaggio perché le squadre che affronterà sono meno competitive rispetto a quelle del Milan. Lautaro Martinez? Io l’ho detto sempre: purtroppo non gioca sereno, non gioca tranquillo. In questa squadra non si sente un titolare, lo è più Dzeko rispetto a lui. Ma ha ragione. Quest’anno, ogni volta che inizia il secondo tempo, viene sostituito. Solo due volte ha completato la partita per 90 minuti. Il suo problema è che non è tranquillo e questo gli ha impedito di essere ancor più determinante».