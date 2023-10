Sampdoria-Catanzaro, le formazioni ufficiali: prestiti Inter titolari!

A Marassi alle 16.15 Sampdoria-Catanzaro, sfida valevole per l’ottava giornata di Serie B. Pirlo si affida a due giocatori arrivati in prestito dall’Inter in estate. Le formazioni ufficiali

OBBLIGATO − Una Sampdoria in crisi nerissima tra poco scenderà in campo contro il Catanzaro neo promosso e rivelazione di questa Serie B. Pirlo non vince dalla prima giornata contro la Ternana, per il resto sono arrivate quattro sconfitte e due pareggi. Oggi è obbligato a vincere. A tal proposito, in campo dal primo minuto due giocatori in prestito dall’Inter: Filip Stankovic e Sebastiano Esposito.

Sampdoria-Catanzaro, le formazioni ufficiali: due dell’Inter titolari

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Barreca; Girelli, Vieira, Ricci; Borini, Esposito, Pedrola.

In panchina: Ravaglia, Askildsen, De Luca, Verre, Kasami, Malagrida, La Gumina, Giordano, Yepes, Gonzalez, Chilafi, Delle Monache.

Allenatore: A. Pirlo

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Vandeputte, Verna, Ghion, Brignola; Biasci, Iemmello. In panchina: Sala, Borrelli, Krastev, D’Andrea, Stoppa, Pontisso, Sounas, Oliveri, Miranda, Ambrosino, Veroli, Donnarumma. Allenatore: V. Vivarini.