Lautaro Martinez e quel 10 che si ripete in maglia Inter: record più vicini

Lautaro Martinez è in uno stato di forma invidiabile e in casa Inter non si può che essere entusiasti di ciò. L’attaccante argentino ha iniziato quella che si preannuncia essere la stagione della sua consacrazione nei panni di top player internazionale. E i dati supportano questa tesi

10, 10 E 10 – Essere in doppia cifra a settembre non succede tutti gli anni. E non succede certamente a tutti i calciatori. Nemmeno agli attaccanti più letali sotto porta. Succede, però, a Lautaro Martinez, che in maglia Inter continua a macinare record su record. È il primo in Italia a segnare 4 gol da subentrato nel campionato principe. E lo fa addirittura in appena 27′ (tra il 62′ e l’89’, ndr). L’attaccante argentino impiega otto partite per segnare 10 reti in stagione. Le prime otto, di cui sette in Serie A (sei da titolare, ndr) e una in Champions League, che è la competizione in cui ha più margini di crescita. Dopo il poker di Salernitana-Inter le statistiche dicono che il classe ’97 di Bahia Blanca guida la classifica cannonieri in Serie A con 9 gol (compreso un rigore) e in Champions League è a quota 1 dopo una sola partita. Allargando ancora di più questo dato, Lautaro Martinez sale a quota 112 gol in maglia nerazzurra. Non supera nessuno dei suoi illustri predecessori nella classifica All-Time ma si avvicina sempre di più alla coppia formata da Christian Vieri (123) e Mauro Icardi (124). Da bomber, capitano e leader, la Top-10 inizia a stare stretta al numero 10 dell’Inter: i primi 10 gol stagionali valgono come messaggio, quasi come minaccia. Lautaro Martinez è pronto a battere ogni record sotto porta, migliorando i suoi dati già entro fine anno solare (con altre diciassette partite in calendario…).