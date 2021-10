Sala: «Se non c’è accordo stadio decido io. Presto incontrerò Inter e Milan»

Giuseppe Sala, rieletto sindaco di Milano, ha parlato durante la conferenza stampa a Palazzo Marino rispondendo anche alla domanda sullo stadio. Presto ci sarà un incontro con Inter e Milan.

STADIO − Il sindaco Sala ha risposto così all’annosa domanda: «Sullo stadio come su altre cose posso immaginare che ci siano situazioni in cui non tutti, avendo io deciso di avere una coalizione così larga, la vedano allo stesso modo. Però tutti sanno qual è la regola: cioè se non si arriva ad una decisione, decido io. Perché è normale, non per muscolarismo. Lasciatemi dire, qui nessuno vuole mettere le mani avanti. Chiaro che il tema di discussione con le società ancora c’è. Ma bisogna essere onesti, non possiamo tenerlo in ballo per lungo tempo. Mi hanno già chiesto di incontrarmi e li incontrerò presto. Non penso la settimana entrante perché abbiamo un po’ di cose da fare perché tre/quattro giorni vorrei riposarmi anch’io. Ma poi sarà il momento».