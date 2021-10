Inter, per il prossimo tour de force pronti Darmian e altri due giocatori

L’Inter, dopo la sosta per le Nazionali, avrà un tour de force molto complicato con ben sette partite in 20 giorni. Darmian, Ranocchia e D’Ambrosio vogliono dare una mano a mister Inzaghi

PUNTO − Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile, ha parlato di vari temi Inter: «Bravo a tranquillizzare l’ambiente ma lo ha fatto sempre negli ultimi mesi insieme a Piero Ausilio, Alessandro Antonello e Davide Baccin. Situazione economica non semplice, ma nonostante le partenze illustri, i dirigenti nerazzurri hanno reagito benissimo. L’Inter deve gestire questo positivo momento calcistico con i nazionali in giro per il mondo e con la speranza che Lautaro Martinez torni al meglio. Con il Toro manca l’annuncio. Nicolò Barella ha ancora due anni di contratto, c’è il tempo. Sicuramente potrà avere maggiori vantaggi e lo ha detto anche Beppe Marotta. Oggi, c’è stato un allenamento con partitella contro la primavera. Matteo Darmian, Andrea Ranocchia, Danilo D’ambrosio vogliono mettere in difficoltà Simone Inzaghi nelle scelte anche perché sarà un ritorno in campo complicato con le gare contro la Lazio, la Juventus e il doppio confronto contro lo Sheriff Tiraspol».