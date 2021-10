Italia-Belgio, le ultime sulla formazione azzurra: solo 1/3 dell’Inter in campo

Italia-Belgio si avvicina. Domani alle 15.00 la Nazionale di Roberto Mancini scenderà nuovamente in campo per la finale terzo/quarto posto di Nations League. Al momento, come riporta Alberto Rimedio durante l’edizione di Dribbling su Rai 2, soltanto un giocatore dell’Inter dovrebbe scendere dal 1′

ULTIME − Domani alle ore 15.00 sarà in programma Italia-Belgio. La Nazionale di Roberto Mancini scenderà di nuovo in campo per la finalina terza/posto di Nations League. La sfida dello Juventus Stadium sarà l’ultima del mese di ottobre. Alberto Rimedio, durante l’edizione di Dribbling in onda su Rai 2, ha dato qualche aggiornamento sull’undici che dovrebbe scendere in campo contro i Red Devils. Rispetto alla formazione schierata contro la Spagna, Mancini dovrebbe fare qualche cambiamento. In difesa, è d’obbligo il cambio Bonucci-Acerbi a causa della squalifica dello juventino. Accanto al difensore della Lazio dovrebbe esserci Chiellini e non Alessandro Bastoni. A completare il reparto, Donnarumma tra i pali e i laterali Di Lorenzo ed Emerson Palmieri. A centrocampo, l’unico giocatore dell’Inter dal 1′ sarà Nicolò Barella, il quale sarà in compagnia di Locatelli e Jorginho. In avanti, invece, spazio al baby Raspadori con Chiesa e Insigne larghi. Dalla panchina, l’altro nerazzurro Federico Dimarco.