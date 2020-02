Sacchi: “Inter-Milan non bella per due motivi. Bene...

Sacchi: “Inter-Milan non bella per due motivi. Bene agonisticamente, ma…”

Intervistato ai microfoni di “Dribbling”, trasmissione di “Rai Sport”, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha parlato del derby Inter-Milan, in programma domani sera

DERBY – Queste le parole dell’ex tecnico del Milan, Arrigo Sacchi, sul derby di Milano, Inter-Milan che si disputerà domani sera: «Che partita mi aspetto? Non bella, perché il Milan è indietro. L’Inter adesso deve inserire alcuni giocatori nuovi. Quindi non due squadre che stanno benissimo. Avrei tanto piacere di sbagliarmi. Sicuramente sarà una partita agonisticamente valida. Ma il calcio non è solo agonismo. Il calcio bellezza, passioni, emozioni, spettacolo, divertimento musicalità e armonia».