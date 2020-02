Primavera Inter-Napoli, le formazioni ufficiali: c’Ã¨ Satriano in panchina

Primavera Inter-Napoli, le formazioni ufficiali: c’è Satriano in panchina

Primavera in campo, c’è Inter-Napoli: appena comunicate le formazioni ufficiali della partita che andrà in scena a partire dalle ore 13.00 e valida per la 18ª giornata del Campionato Primavera 1. Coppia d’attacco Fonseca-Mulattieri confermata

SESTO SAN GIOVANNI (MI) – L’Inter Primavera di Armando Madonna vuole dar seguito alla splendida vittoria di Firenze. Il Napoli di mister Angelini ha bisogno di ossigeno per sperare nella salvezza. Partenopei privi dello squalificato Manzi (rosso diretto nell’ultima partita in casa contro il Bologna). I nerazzurri devono fare ancora a meno di Filip Stankovic, aggregato in prima squadra. Confermato il tandem Mulattieri–Fonseca davanti. Da segnalare, in panchina, la presenza del neo acquisto Martin Satriano.

INTER: 1 Pozzer; 2 Moretti, 4 Kinkoue, 6 Ntube; 7 Persyn, 8 Attys, 5 Schirò (C), 3 Vezzoni; 10 Gnonto; 9 Mulattieri, 11 Fonseca

A disposizione: 12 Tononi, 13 Alcides, 14 Cortinovis, 15 Dimarco, 16 Burgio, 17 Gianelli, 18 Casadei, 19 Boscolo Chio, 20 Bonfanti, 21 Satriano, 22 Vergani

Allenatore: Armando Madonna

NAPOLI: 1 Daniele; 2 Zanoli, 3 Zedadka, 4 Ceparano, 5 Senese (C), 6 Costanzo, 7 Vrikkis, 8 Sami, 9 Vianni, 10 Zanon, 11 Palmieri

A disposizione: 12 Idasiak, 13 D’Onofrio, 14 Marrazzo, 15 D’Amato, 16 Virgilio, 17 Labriola, 18 Vrakas, 19 Cioffi, 20 Sgarbi

Allenatore: Giuseppe Angelini

Arbitro: Filippo Giaccaglia (sez. Jesi)