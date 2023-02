Sabatini: «Pioli da esonerare? Piuttosto Inzaghi. Champions? Semifinale Inter!»

Sabatini parla di quanto visto in Inter-Milan e dice la sua Inzaghi e Pioli. Ospite della trasmissione “Microfono Aperto”, il giornalista pronostica il futuro in Champions per i nerazzurri. Di seguito le dichiarazioni rilasciate sulle frequenze di Radio Sportiva.

LIVELLO INTERNAZIONALE – Sandro Sabatini, all’indomani dalla sfida tra Inter e Milan, interviene nella trasmissione “Microfono Aperto”. Il giornalista, sulle frequenze di Radio Sportiva, afferma: «Ieri contro l’Inter Stefano Pioli ha tentato di far qualcosa di nuovo ma gli è uscito proprio male. Nel primo tempo il Milan non ha passato la metà campo, oltre ad aver perso. Tra le due squadra non c’è paragone. Io l’Inter la vedo molto bene. Il futuro in UEFA Champions League? L’ottavo di finale ce la può fare a passarlo, ma ai quarti dipende chi capita. Ovviamente non siamo in presenza dell’Inter del triplete ma in semifinale ci può stare, sia i nerazzurri che il Napoli perché sono squadre di livello internazionale. Esonero Pioli? Io, paradossalmente, direi che sarebbe da esonerare Simone Inzaghi (vedi intervista). Visto il dominio che l’Inter è capace di fare in certe partite, come in Supercoppa Italiana o ieri sera, non è accettabile l’arresto stagionale iniziale. Inzaghi ha a disposizione una grande squadra. Secondo me in UEFA Champions League può fare molto bene».