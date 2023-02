Calhanoglu insultato, batte il corner del gol e zittisce la Curva del Milan!

Calhanoglu si è preso un’altra rivincita contro il suo ex Milan. Seconda vittoria consecutiva nel Derby dopo lo 0-3 Inter in Supercoppa. Ieri sera anche una vendetta personale proprio durante il gol di Lautaro Martinez

DOPPIA RIVINCITA − Hakan Calhanoglu, una rivincita dopo l’altra. Il centrocampista turco, ex Milan e pilastro fondamentale dell’Inter, ha vinto il terzo Derby complessivo da quando è un giocatore nerazzurro: uno lo scorso anno in Coppa Italia e due quest’anno. Il derby vinto ieri sera ha un doppio sapore di vendetta. Non solo perché dà continuità al 3-0 di Riyad e manda i cugini a meno 5 dall’Inter e fuori momentaneamente dalla Champions League, ma anche per un curioso episodio. Durante il corner battuto da Calhanoglu, che ha poi portato alla rete di Lautaro Martinez, la Curva Sud rossonera ha intonato un pesante coro di insulto verso il turco. Coro puntualmente interrotto dalla rete del Toro, festeggiata dallo stesso Calhanoglu con il dito sul naso in mo’ di silenzio verso i suoi ex tifosi.