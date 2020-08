Sabatini: “Allegri credo abbia 2 opzioni. Conte-Inter, rottura con passaggi”

Per Sandro Sabatini Allegri non avrebbe solo l’Inter come opzione per la stagione 2020-2021. Il giornalista Mediaset, ospite del post partita di Canale 5 sulla finale di Champions League PSG-Bayern Monaco, ritiene l’ex allenatore della Juventus in corsa anche per i parigini, non solo per sostituire Conte. Ecco le sue parole.

DOPPIA PISTA? – Inter e PSG potrebbero cambiare allenatore a breve e Sandro Sabatini fa lo stesso nome per entrambe: «Penso che sia nella possibilità di avere queste due opzioni Massimiliano Allegri. Credo che quella più vicina, comunque, sia l’Inter, perché mentre la rottura eventuale con Antonio Conte ha avuto già dei passaggi molto significativi e roboanti la situazione di Thomas Tuchel al PSG se ha una svolta questa sera ha un conto, sennò si era abbastanza ricomposta negli ultimi tempi».