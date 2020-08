Colomba: “Conte, no fiducia in Eriksen e Candreva. Modulo superato”

Condividi questo articolo

Conte è arrivato al momento della verità con l’Inter, ma c’è chi torna sulla finale di Europa League col Siviglia di venerdì scorso. L’allenatore Franco Colomba, intervenuto in collegamento durante “La Domenica Sportiva Estate”, segnala in Eriksen e Candreva i due “sfiduciati” dal tecnico nella partita di venerdì sera a Colonia.

BENEA METÀ – Franco Colomba promuove soltanto in parte l’Inter, a poco più di quarantotto ore dal KO in finale di Europa League contro il Siviglia. L’allenatore non entra nel merito della questione Antonio Conte, ma resta solo su giudizi di campo: «Squadra organizzata bene. Il modulo conta e non conta, e forse è un po’ superato a volte, però è un modulo che Conte conosce a meraviglia e quindi vuole portare avanti. In effetti, in certe partite e in certi momenti, in una finale come questa poteva sfruttare la qualità di Christian Eriksen e Antonio Candreva. Invece, secondo me, ha voluto puntare su un gruppo di undici consolidato. Ha mostrato di non aver troppa fiducia nei rincalzi seduti in panchina. È comunque una squadra solida, che al di là dei momenti di fragilità improvvisi ha giocato ogni tre giorni: ci può stare, li hanno avuti tutti Juventus compresa».