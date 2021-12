Rummenigge: «Lautaro Martinez forte! Io interista, spero vinca lo scudetto»

Rummenigge, oggi 66 anni, ha giocato all’Inter e dal 1991 al 2021 è stato dirigente del Bayern Monaco. In un’intervista rilasciata su TuttoSport ha parlato della sua esperienza all’Inter, ma anche di Lautaro Martinez.

L’INTER – Rummenigge parla un po’ da interista, esaltando anche le qualità di Lautaro Martinez: «Se fossi ancora dirigente per la mia squadra prenderei Lautaro Martinez, è davvero forte, ma siccome il mio cuore è un po’ interista ho sempre cercato di non acquistare i giocatori nerazzurri. Con il mio amico Marotta abbiamo fatto diverse operazioni di mercato con la Juventus. Lo scudetto? Spero lo vinca l’Inter, ma apprezzo molto il Napoli di Spalletti. Fossi nei rivali non sottovaluterei la Juventus».

IL GOL – Rummenigge dice di aver segnato il gol più bello con la maglia dell’Inter: «Il mio gol più bello in carriera? Quello che mi annullò un arbitro tedesco in Glasgow-Inter in Coppa UEFA. Segnai un’altra rete, in quella gara, ma non era bella come la prima».

Fonte: TuttoSport