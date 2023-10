Rui Costa: «Inter, nessuna rivincita. Ma sono fiorentino e milanista!»

Rui Costa intercettato a Milano dai giornalisti presenti dopo il pranzo tra la dirigenza dell’Inter e quella del Benfica, ha parlato della sfida di questa sera.

NO RIVINCITA – Rui Costa ha parlato così in vista di Inter-Benfica: «Mi aspetto una grande atmosfera questa sera a San Siro contro una grande squadra, giochiamo la Champions League. Nessuna voglia di rivincita nei confronti dell’Inter che la scorsa stagione è arrivata in finale e poteva anche vincere. Oggi è una partita diversa, 5 mesi fa ci si giocava un quarto di finale, oggi giochiamo una partita dei gironi. Per me è un derby? Ho vissuto 12 anni in Italia, quindi per me è chiaramente è una partita speciale. Tra l’altro poi ho giocato anche al Milan, però per me non sarà una rivincita, non odio l’Inter. Però sono fiorentino e milanista! (ride, ndr)».