Thuram dal 1′ in Inter-Benfica per spezzare un digiuno triennale

Marcus Thuram in Inter-Benfica (stasera alle ore 21) cercherà di ritrovare la via del gol in Champions League. Una firma che manca da quasi tre anni per il 9 nerazzurro.

NUOVA PRIMA VOLTA – Marcus Thuram partirà titolare assieme a Lautaro Martinez in Inter-Benfica di stasera, seconda giornata del gruppo D di Champions League. Con l’obiettivo di aiutare la squadra a vincere, migliorando così la classifica dopo il pareggio con la Real Sociedad. E anche di trovare il primo gol in Champions League con la maglia nerazzurra. Cosa che solo il fuorigioco ha impedito nella prima gara a San Sebastian. E che a Thuram manca da tanto, troppo tempo.

CORSI E RICORSI – Quella di stasera sarà appena la decima presenza di Thuram nella massima competizione europea per club. Oltre alla prima con l’Inter, il 9 francese ha all’attivo 8 partite con la maglia del Borussia Monchengladbach. Fatalità, nella stagione 2020/21 in cui i tedeschi condividevano il girone coi nerazzurri. E proprio in quella stagione arrivano i primi due (e finora unici) gol di Thuram in Champions League. Grazie a una doppietta al Real Madrid, nella prima partita casalinga di quel girone. Che si disputava anche in quell’occasione alla seconda giornata, il 27 ottobre 2020. Mere coincidenze statistiche che fanno sorridere in vista di Inter-Benfica. Dove servirà la miglior versione di Thuram, a prescindere dal gol.