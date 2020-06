Ronaldo: “Zamorano il migliore. Sanchez? Se non va all’Inter lo prendo io”

Ronaldo Luis Nazario ha parlato in una conferenza stampa organizzata dal Banco Santander e ha parlato del suo ex compagno di squadra Ivan Zamorano e di Alexis Sanchez, attualmente in forza all’Inter

ZAMORANO IL MIGLIOR CILENO – Ronaldo parla del suo ex compagno di squadra ai tempi dell’Inter Zamorano: «Il miglior cileno con cui abbia giocato è Zamorano. Abbiamo passato molto tempo insieme nell’Inter e per me è stato il miglior cileno della storia».

CHIAMATA PER SANCHEZ – Ronaldo parla anche di un altro cileno, Alexis Sanchez, attualmente in forza all’Inter. L’ex Udinese è ben gradito nel Valladolid, club di cui Ronaldo è presidente, nel caso non trovi più spazio nei nerazzurri: «Alexis ha vinto ovunque sia andato. Ha moltissima qualità e se non vince all’Inter le porte del Valladolid sono aperte per lui».