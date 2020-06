Sampdoria, prosegue il lavoro verso la sfida all’Inter: esercitazioni tattiche

Inter-Sampdoria si avvicina. Gli uomini di Claudio Ranieri continuano il lavoro in vista della sfida di San Siro, in programma domenica alle 21:45. Continua il lavoro individuale per Fabio Quagliarella, attaccante dei blucerchiati

ALLENAMENTO – La Sampdoria prosegue il lavoro sul campo in vista della sfida all’Inter. Questo il report dell’allenamento della squadra di Claudio Ranieri: “Prosegue con un allenamento a gruppi sotto la pioggia la fase di avvicinamento della Sampdoria alla gara con l’Inter. Dopo una prima mezzora ‘di scarico’ in palestra, Claudio Ranieri e staff hanno fatto svolgere una serie di esercitazioni tattiche sul campo 2 del “Mugnaini”. Individuale programmato per Fabio Quagliarella, mentre Alex Ferrari prosegue il proprio protocollo di recupero. Domani, venerdì, la squadra si ritroverà al Poggio di Bogliasco per una nuova seduta mattutina”.

