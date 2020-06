De Vrij: “Troppi pareggi a gennaio, sono punti che costano cari”

Stefan de Vrij ha parlato ai microfoni di DAZN del suo ex compagno di squadra nella Lazio Ciro Immobile e della piccola crisi di risultati che ha avuto l’Inter in inverno

IMMOBILE UN GRANDE – de Vrij parla del suo ex compagno di squadra Ciro Immobile: «Ciro è un grande anche come persona, ma già lo sapevo. Ci ho giocato assieme. Quest’anno fa tantissimi gol, ci crede sempre e va sempre verso la porta, è difficile marcarlo».

TROPPI PAREGGI – de Vrij parla anche della piccola crisi di risultati che ha colpito l’Inter a inizio gennaio: «Il mister ci chiede tanto, ma non è questo il motivo dei pareggi. Non riuscivamo a chiudere le partite, andavamo in vantaggio ma non riuscivamo a vincere. Sono punti che costano cari».