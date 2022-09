Ritiro Inter durante la sosta della Serie A, la società ha due preferenze – CdS

L’Inter, come le altre società di Serie A, sarà costretta a fermarsi a metà novembre per i Mondiali. Durante la sosta probabile un ritiro, con due possibilità che la dirigenza sta prendendo in considerazione.

IN USCITA – Non è ancora ufficiale ma quasi: l’Inter farà un secondo ritiro quando la Serie A si fermerà per i Mondiali. Non ad Appiano Gentile, come avvenuto a luglio, bensì fuori dall’Italia. Le due preferenze della società, indica il Corriere dello Sport, sono Malaga (Spagna) e Malta, con una decisione che sarà presa a breve. La permanenza all’estero dell’Inter durerà circa una settimana, massimo dieci giorni, per fare qualche allenamento e tenersi in forma. Mancheranno tutti i convocati per i Mondiali ma non – purtroppo – i giocatori dell’Italia, con Roberto Mancini che farà due amichevoli con Albania e Austria finendo il 20 novembre. Possibile a seguire uno stage, ma andrebbe più sui giovani. Per l’Inter comunque ci sarebbe mezza squadra per il ritiro.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti