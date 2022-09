Pellegrini: «Inzaghi? Ecco cosa mi ha detto Marotta! Un’assenza pesa»

Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter, nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport, ha analizzato il momento della squadra di Inzaghi

FIDUCIA – Pellegrini parla a proposito di Marotta, presente alla cena organizzata dall’ex presidente dell’Inter per celebrare il trentennale della Coppa UEFA del 1991: «Beppe lo conosco da una vita. Era al mio fianco a tavola. Abbiamo parlato un po’ anche dell’Inter attuale. Lui ha voluto tranquillizzare tutti, ricordando come la squadra di Simone Inzaghi abbia gli stessi punti di quella di Conte che nel 2020-21, dopo un inizio un po’ così, riuscì a conquistare il tricolore. Ha confermato Inzaghi? Assolutamente sì».

CAMPIONI – Pellegrini parla dell’Inter di oggi: «L’Inter di oggi è composta da campioni? Io penso di sì. Non dobbiamo dimenticare infatti l’assenza di quello che secondo me è il miglior attaccante del mondo: Romelu Lukaku. Con lui cambieranno di molto le cose e torneranno i risultati positivi. Se ho ben capito ci sarà contro la Roma. Bene così. Chi mi piace oltre al belga? Ci sono tanti calciatori forti, ma le dico Barella. Per me è un piccolo Matthäus».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna