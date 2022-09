Inter, rendimento della difesa sotto le aspettative: i motivi della crisi – TS

Nell’Inter è in difficoltà in questo avvio di stagione spicca certamente lo scarso rendimento della linea di difesa. L’edizione odierna di Tuttosport analizza i motivi della crisi

RENDIMENTO – L’Inter deve fare i conti con la crisi piuttosto evidente del suo reparto difensivo. Skriniar-de Vrij e Bastoni, infatti, stanno rendendo ben al di sotto delle loro potenzialità. Secondo Tuttosport, vi sono diversi motivi per questo calo di rendimento. Skriniar ha patito l’estate da sacrificabile sul mercato, col suo destino incerto fino alle ultime battute del calciomercato. De Vrij non ha digerito il possibile arrivo di Bremer che ne avrebbe certamente preso il posto. Risulta inspiegabile invece, secondo il quotidiano, il calo di rendimento di Bastoni. L’idea è di non creare ulteriori tensioni all’interno del gruppo: la convinzione è che presto la squadra possa tornare sui livelli mostrati lo scorso anno.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino