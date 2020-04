Ripartenza Serie A: FIGC in attesa, ma vuole essere pronta – Sky

Il calcio italiano ed europeo continua a discutere sulle modalità della ripartenza. La FIGC, allineata alle richieste della Uefa, aspetta solo una risposta dal Governo e vuole farsi trovare pronta

E’ ancora di grande attualità il tema della ripartenza del calcio attualmente sospeso in tutta Europa a causa dell’emergenza globale in atto. Secondo l’analisi di Sky Sport la FIGC ha bene in chiaro cosa fare, la Federcalcio si è infatti allineata alle richieste della Uefa di fare tutto il possibile per riprendere e concludere la stagione. Ogni decisione però è vincolata alle decisioni dei Governi nazionali che stanno fronteggiando l’epidemia, nel caso dell’Italia si aspettano risposte dal Governo entro la fine di questa settimana. L’atteggiamento della FIGC appare quindi chiaro, farsi trovare pronti quando il Governo darà l’ok. Al momento si punta a riaprire la stagione non oltre il 20 giugno, data che però comporterebbe la cancellazione della Coppa Italia, altrimenti il 14 disputando la Coppa Italia. In questo va letta la decisione di ieri di fissare la data di chiusura della stagione al 2 agosto.