Lautaro Martinez, muro Inter: le condizioni. Vicino colpo in attacco – SM

L’Inter farà di tutto per non cedere Lautaro Martinez al Barcellona. Secondo “Sportmediaset” i nerazzurri continuano a essere rigidi sulle richieste per il Toro e hanno in mano Olivier Giroud. Ecco le ultime

IL PUNTO – L’Inter non ha intenzione di cedere Lautaro Martinez. I nerazzurri continuano a non gradire contropartite poco interessanti da parte del Barcellona: sarebbero accettati solo Arturo Vidal o il prestito di Griezmann. Con, come minimo, un assegno da 90 milioni di euro. In entrata Beppe Marotta e Piero Ausilio proseguono con la caccia ai contratti in scadenza. Si avvicina Olivier Giroud: è pronto il contratto biennale per il francese, per cui il Chelsea non sembra aver intenzione di esercitare l’opzione per il rinnovo. Prende invece tempo Dries Mertens, cercato anche da Juventus, Monaco e Chelsea. Sarà decisiva l’opera di convincimento di Romelu Lukaku?

Fonte: Sportmediaset.