Rimedio: «Barella doveva marcare Busquets ma lo spagnolo ha dominato»

Alberto Rimedio, nel prepartita di Italia-Belgio finale terzo/posto di Nations League su Rai Sport, ha parlato della prestazione di Barella contro la Spagna e del suo duello con Busquets

DUELLO − Questa l’analisi di Rimedio su Barella in Italia-Spagna: «Nicolò Barella deputato a marcare Sergio Busquets, in realtà lui arrivava quando già lo spagnolo aveva ceduto il pallone. Ciò ha permesso allo spagnolo di dominare in mezzo al campo». Tra pochi minuti l’Italia scenderà in campo allo Juventus Stadium contro il Belgio per la finale terzo/posto. Il CT Roberto Mancini lo ha scelto dal 1′, cosi come Alessandro Bastoni (vedi formazioni ufficiali).