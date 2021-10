FOTO − La Serie A incorona Barella: il miglior assist man del campionato

La Serie A, tramite il proprio account Twitter, ha voluto celebrare il giocatore dell’Inter Nicolò Barella. Il centrocampista sardo è al momento il miglior assist man del campionato con cinque passaggi vincenti in sette giornate

ASSIST MAN − Barella ha avuto un avvio di stagione impressionante con cinque assist e un gol in queste prime sette giornate di campionato. Il centrocampista, titolare in Italia-Belgio, ha fornito cinque passaggi vincenti in sette partite e, al momento, è il miglior assist man dell’intera Serie A. La Lega Serie A, tramite il proprio canale Twitter, lo ha celebrato con un bellissimo e con tanto di didascalia: «Passaggi illuminanti. Con 5 assist è Nicolò Barella il miglior assist man delle prime 7 giornate di Serie A».

Passaggi illuminanti 💡✅

Con 5️⃣ assist è Nicolò Barella il miglior assist man delle prime 7 giornate di #SerieATIM💎🔝#WeAreCalcio @Inter pic.twitter.com/EpXUO8NJ73 — Lega Serie A (@SerieA) October 10, 2021

Barella ha siglato questi assist contro Genoa, Verona, Sampdoria, Fiorentina e Atalanta. Due di questi peraltro forniti a Lautaro Martinez (contro doriani e orobici).