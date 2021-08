Real Madrid, vittoria di misura in trasferta per gli avversari dell’Inter

Il Real Madrid affronterà Inter, Shakhtar Donetsk e Sheriff Tiraspol nel Gruppo D di Champions League. Il primo match andrà in scena il 15 settembre a San Siro contro i nerazzurri di Inzaghi (vedi articolo). In campionato gli spagnoli ottengono una vittoria di misura sull’ostico campo del Real Betis.

REPORT – A due settimane e mezzo dal match contro l’Inter, il Real Madrid, dopo il 3-3 in casa del Levante, torna subito alla vittoria sul campo del Real Betis nella terza giornata di Liga. Dopo un primo tempo avaro di emozioni chiuso sullo 0-0, gli uomini di Carlo Ancelotti riescono a sbloccare la partita nella seconda frazione di gioco al 61′ con Daniel Carvajal su assist di Karim Benzema. La partita rimane molto bloccata e combattuta, ma il punteggio non cambia più, nonostante un grande spavento finale per i madrileni. Il Real Madrid si impone per 0-1 in trasferta e vola così a 7 punti in classifica, il Real Betis rimane invece fermo a 2. Decisivo il gol del terzino destro spagnolo.