Keita da (ex) obiettivo a prossimo avversario dell’Inter? Trattativa in corso

Per qualche settimana si pensava che Pastorello potesse riportare Keita all’Inter, anche perché ne aveva parlato lui (vedi articolo). Poi, con la cessione di Lukaku, la voce è calata anche se in questi giorni è tornata d’attualità (vedi articolo). Potrebbe invece essere il prossimo avversario.

DI NUOVO CONTRO? – Fra due settimane (sabato 12 settembre visto il calendario di Champions League e la sosta per le nazionali, l’orario si saprà presumibilmente martedì) l’Inter tornerà a giocare in casa della Sampdoria. Potrebbe trovare, di nuovo, Keita Baldé Diao come avversario. L’attaccante senegalese, secondo Sport Mediaset, è di nuovo nel mirino dei blucerchiati dopo aver giocato a Genova la scorsa stagione in prestito. Keita ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno col Monaco, ed è fuori dai piani del club del Principato. La Sampdoria sta cercando la formula giusta per acquistarlo a titolo definitivo, entro il 31 agosto. In tre giorni si capirà quindi se Keita giocherà di nuovo contro l’Inter: nella scorsa stagione segnò sia all’andata sia al ritorno.