VIDEO – Lazio-Spezia 6-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Spezia, anticipo della seconda giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 6-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



GOLEADA DI RIMONTA – Lazio-Spezia 6-1 nell’anticipo della seconda giornata di Serie A. La Lazio va subito sotto, poi dilaga e vince con un punteggio tennistico. Al 4′ lo Spezia si illude: tiro di Emmanuel Gyasi respinto da José Manuel Reina e da due passi Daniele Verde mette dentro. L’attaccante scuola Roma segna per l’ennesima volta all’Olimpico nell’ultimo anno, ma sulla ripresa del gioco Ciro Immobile entra in area da destra e pareggia. Al 15′ punteggio già ribaltato, con un tiro secco dal limite di Immobile per la doppietta. Martin Erlic calcia Pedro provando a rinviare il pallone, l’arbitro fa proseguire ma richiamato dal VAR dà rigore. Immobile va per la tripletta, ma Jeroen Zoet para. Peccato per lui che dall’angolo successivo proprio Immobile colpisca di testa nell’area piccola, per il tris al secondo minuto di recupero. Al 47′ rinvio di Reina, Felipe Anderson prende il tempo a un avversario e va da solo per il sinistro del poker. Lo stesso brasiliano, poco dopo, va di nuovo via a Kelvin Amian che lo placca: espulso. In undici contro dieci lo Spezia non c’è più, ha gloria anche Elseid Hysaj con un inserimento vincente al 70′. Luis Alberto, dopo ben tre assist, chiude il set all’85’ con un destro da fuori: sesto gol della Lazio. Di seguito il video con gli highlights di Lazio-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.