Ravezzani: «Perso Lukaku un solo nome per sostituirlo. No Zapata»

Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di TeleLombardia, ha commentato la cessione di Romelu Lukaku dall’Inter al Chelsea e la scelta del suo sostituto (vedi focus). Andando diretto su un nome in particolare, che non è Duvan Zapata.

MIGLIOR SOSTITUTO – Secondo Fabio Ravezzani c’è un solo nome che l’Inter dovrebbe scegliere come sostituto di Romelu Lukaku. Un nome che, negli scorsi anni, i tifosi nerazzurri hanno imparato a conoscere bene. Questo il suo pensiero sulla situazione: “Perso Lukaku, ritengo che il miglior sostituto possibile per l’Inter sia Dzeko (a dispetto dell’età e rischio infortuni). Con lui il gioco non cambierebbe molto e la coppia con Lautaro Martinez sarebbe ben assortita, anche se decisamente meno forte. Duvan Zapata mi pare un po’ pasticcione”.