Spicciariello (Coll. Inzaghi): «Grande lavoro, giocatori molto disponibili»

Claudio Spicciariello, collaboratore all’Inter di Simone Inzaghi e preparatore atletico, ha parlato del lavoro svolto fin qui nel ritiro della squadra. Queste le sue parole ai canali ufficiali della società nerazzurra.

DISPONIBILITÀ – Queste le parole di Claudio Spicciariello, collaboratore di Simone Inzaghi e preparatore atletico dell’Inter, su queste prime settimane di lavoro in ritiro: «Siamo partiti bene, con la nostra programmazione e il nostro modello di lavoro. Abbiamo trovato, sia i ragazzi che lo staff molto disponibili, quindi siamo riusciti ad ambientarci bene e a portare il nostro modello di lavoro. Io collaboro con Fabio Rippert nella sfera atletica. Il lavoro viene strutturato insieme sotto tutti i punti di vista, abbiamo iniziato con un lavoro generale per capire le individualità sulle quali stiamo facendo un lavoro più mirato per far esaltare le caratteristiche di tutti i ragazzi».

IMPORTANZA DEL RITIRO – Spicciariello ha poi parlato dell’importanza del ritiro e del lavoro con Simone Inzaghi: «Per quanto mi riguarda il ritiro è fondamentale per l’integrazione con i ragazzi e tra i ragazzi. Da un punto di vista atletico è il volume necessario sul quale andiamo a costruire il lavoro che andrà a costituire la stagione. Sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto. Abbiamo trovato ragazzi molto disponibili, motivati ed entusiasti. È stato molto facile poter proporre il nostro lavoro senza trovare difficoltà».