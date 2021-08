Hernani, niente Parma-Inter: affronterà i nerazzurri alla prima di Serie A

Hernani Azevedo Junior non ci sarà nell’amichevole Parma-Inter di domani. Ma affronterà i nerazzurri alla prima di Serie A, dopo il passaggio ufficializzato oggi proprio al Genoa.

SFIDA RINVIATA – Hernani Azevedo Junior non sarà della partita nell’amichevole Parma-Inter di domani. Il giocatore – in gol nell’ultimo precedente tra le due squadre terminato per 1-2 con la doppietta di Alexis Sanchez (vedi video highlights) – è stato infatti ceduto ufficialmente oggi dagli emiliani a titolo temporaneo. La sua prossima squadra? Il Genoa. Non dovrà attendere molto, dunque, per poter giocare contro l’Inter. I liguri saranno infatti ospiti a San Siro nella prima giornata della prossima Serie A.