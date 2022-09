Ravezzani: «Inter, Inzaghi ha litigato con più di un giocatore. Il sostituto!»

Fabio Ravezzani parla già di esonero in casa Inter con Inzaghi in bilico. Il giornalista ritiene legittimo un suo addio. Il sostituto sarebbe un ex nerazzurro

GIÀ IL SOSTITUTO − Ravezzani parla di esonero di Simone Inzaghi all’Inter dopo il KO col Bayern Monaco. Ragiona su un sostituto: «L’Inter è una squadra spenta con un allenatore che ha perso la bussola e ha litigato con più di un giocatore. Forse è necessario intervenire prima che sia troppo tardi. La soluzione più ragionevole (tattica e stipendio) potrebbe essere Thiago Motta». Le sue parole su Twitter.