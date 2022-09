Dzeko: «Inter, avute occasioni per cambiare la partita. Mancato qualcosa»

Proseguono le interviste nel post partita dell’esordio in Champions League Inter-Bayern Monaco. Al termine della partita del Gruppo C si è presentato Dzeko nella postazione di Inter TV.

L’IMPEGNO NON BASTA – Edin Dzeko parla nel post partita di Inter-Bayern Monaco: «Sicuramente era una partita difficile ma ci si aspettava questo, perché sappiamo che il Bayern Monaco è una delle squadre più forti in Champions League. Oggi hanno fatto vedere questo, noi abbiamo avuto le nostre occasioni per cambiare la partita: purtroppo non ci siamo riusciti e abbiamo perso. Cos’è mancato? Penso che, soprattutto nel primo tempo, sia mancato l’ultimo passaggio. Poi nel secondo tempo, all’inizio, abbiamo avuto due-tre occasioni dove non siamo riusciti a fare gol. Se lasci spazio al Bayern Monaco ti puniscono. Il Torino? Sicuramente siamo ancora all’inizio della stagione, non è un inizio facile per adesso però ci sono ancora tante partite. Bisogna subito dimenticare questa sconfitta e pensare al Torino perché c’è un’altra partita importante in campionato, dove già abbiamo perso dei punti».