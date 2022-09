Gosens: «Inter, dobbiamo credere di essere una grande squadra! Forti»

Prima volta per novanta minuti per Gosens da giocatore dell’Inter. Il laterale tedesco, nell’intervista appena rilasciata da Inter TV, chiede un miglioramento alla squadra.

MIGLIORARE ANCORA – Così Robin Gosens: «Possiamo fare molto di più. Non avessimo subito lo 0-2 ma fatto l’1-1 sarebbe stata un’altra partita. Migliorando nei dettagli possiamo fare molto meglio. Su quali aspetti possiamo lavorare? Alla fine in Champions League i dettagli fanno la differenza. Dobbiamo curare questi e sfruttare le nostre occasioni al meglio, dobbiamo fare i gol e mettere la grinta. Dobbiamo assolutamente credere di essere una grande squadra: siamo forti, dobbiamo metterlo in campo ogni volta. Così sono sicuro che andiamo lontanissimo. Il Torino? Una gara molto difficile, gioca uno contro uno tutto campo. Dobbiamo preparare bene la gara, mantenere la voglia perché nel secondo tempo si è visto che possiamo giocarcela contro le grandi squadre. Dobbiamo mantenere quei ritmi anche in campionato per fare punti e vincere».