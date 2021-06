Ravanelli: «Lukaku domina sui difensori. Conte vuole la Champions»

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, è intervenuto come opinionista negli studi di “Sky Sport”, dove ha parlato delle prestazioni di Romelu Lukaku e della decisione di Antonio Conte di lasciare la panchina dell’Inter.

DOMINANTE – Da attaccante ad attaccante, Fabrizio Ravanelli ha elogiato le qualità di Romelu Lukaku: «Lukaku ha riportato la fisicità nel campionato Italiano. Ha tratto giovamento dall’esperienza che ha tratto dal campionato inglese. Molti altri giocatori non riuscirebbero adesso a giocare in Premier League. Lui domina tutti i difensori del campionato di Serie A perché sono deboli fisicamente. Mi piacerebbe vedere Lukaku all’Europeo, quando arriverà nella fase calda del torneo, come si comporterà quando affronterà difensori come de Ligt, Djimsiti o difensori forti fisicamente».

AMBIZIONE – Fabrizio Ravanelli ha poi parlato di Antonio Conte e della sua ambizione, ovvero la Champions League: «Credo che Antonio sia stato decisivo per lo Scudetto, non so se con un altro allenatore l’Inter sarebbe stata in grado di vincere lo Scudetto. Dopo l’uscita dalla Champions League, Antonio ha trovato la forza e la determinazione per vincere il campionato, Credo abbia capito che la società non avrebbe potuto dargli la forza per vincere in Europa, che resta il suo grande obiettivo e la sua grande ambizione. È una competizione che vuole assolutamente vincere».