Caicedo è un obiettivo della nuova Inter di Inzaghi ma la situazione non è in discesa come potrebbe essere per Stefan Radu. Il giornalista Alfredo Pedullà, in chiusura di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, fa il punto della situazione sull’ipotesi Silvestri tra i pali

COLPI PER LA PANCHINA – L’Inter può aggiungere un altro portiere al suo pacchetto, dopo Alex Cordaz (Crotone). Il nome sul taccuino nerazzurro è quello di Marco Silvestri (Hellas Verona), su cui c’è anche il Genoa ed è seguito dal Cagliari in caso di cessione di Alessio Cragno. In attacco, confermato Romelu Lukaku, come suo vice a Simone Inzaghi piace Felipe Caicedo (Lazio), a ma al momento non c’è una trattativa avviata. Con Stefan Radu (vedi aggiornamento) la situazione è stabile: è un uomo-spogliatoio che può arrivare a parametro zero perché, a differenza di Caicedo, ha il contratto in scadenza a fine mese. Non ci sono grosse novità ma resta un’altra occasione di mercato che l’Inter di Inzaghi può cogliere per allungare la panchina.